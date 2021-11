De Grandis: «Koulibaly non avrà difficoltà a marcare Lautaro Martinez»

Stefano De Grandis, ospite su Sky Sport 24, ha parlato della gara tra Inter e Napoli. Secondo il giornalista, Koulibaly potrebbe vincere il duello contro Lautaro Martinez

DUELLO − De Grandis esalta Koulibaly nella lotta con il Toro: «Amir Rrahmani e Kalidou Koulibaly vanno fortissimi nell’anticipo ma si trovano oggi due giocatori che partono da lontano come Joaquin Correa e Lautaro Martinez. A me piace tanto Koulibaly e credo che non avrà grandi difficoltà a marcare l’argentino. Poi se Lautaro Martinez riuscirà a superarlo e a fare gol, bene Lautaro ma credo che Koulibaly sia al momento uno dei migliori difensori al mondo. Non ci sono polemiche con Luciano Spalletti, lo hanno mandato, non è andato via lui. Inoltre, nei numeri è andato molto bene».