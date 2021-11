Borja Valero: «Inter-Napoli? Una partita importante, ma non decisiva»

Borja Valero, ex centrocampista dell’Inter ora opinionista, ha parlato ai microfoni di DAZN della sfida di oggi che vedrà l’Inter tra pochi minuti in campo contro il Napoli.

LA SFIDA DI OGGI – Borja Valero parla della sfida di oggi: «Sicuramente è una partita importante, l’Inter può avvicinarsi alla testa e il Napoli può essere da solo in tesata. Importante, ma non decisiva. Spalletti ha le sue motivazioni, non ha bisogno di niente, lavora per sé stesso e lo fa alla grande. Ha riportato l’Inter dove deve essere, ha fatto il suo lavoro. Oggi è contento di tornare a San Siro col Napoli in testa. Sta facendo un’annata importante. Perisic è un giocatore ancora più importante per questa Inter. Fisicamente è un portento e quest’anno lo sta dimostrando. Ancora mi manca vederlo in zona gol. L’unica cosa che non sta facendo, ma i gol nelle corde li ha»

LA CRISI LAUTARO MARTINEZ – Borja Valero parla del periodo di Lautaro Martinez: «Inzaghi è stato attaccante. Gli attaccanti vivono di questi momenti, ci sono momenti in cui tocchi palla e va dentro e altri che non fai gol. Lautaro Martinez è i questo periodo, sta facendo fatica anche dal punto di vista fisico con tante partite. E’ un giocatore che non si risparmia mai».