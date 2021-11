Fabian Ruiz: «Inter molto forte. Sarà difficile, ma proveremo a vincere»

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Napoli, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

LA SFIDA DI OGGI – Fabian Ruiz parla delle difficoltà della sfida di oggi: «Sappiamo che è una partita molto difficile. Giochiamo in casa loro, sono forti, ma sappiamo che ci sono tre punti in palio. Proviamo a vincerle tutte. Sappiamo che è molto importante per noi, ma anche per i tifosi del Napoli. Sappiamo che sarà difficile, ma proveremo a vincere»

IL DUELLO CON BROZOVIC- Fabian Ruiz parla del duello a centrocampo con Brozovic: «Sappiamo tutto quello che fa Brozovic e che è un grande giocatore. Il mister mi aiuta molto. Provo a fare quello che mi chiede, speriamo di continuare così»