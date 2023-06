De Grandis: «Italia ha fatto il 3-5-2 dell’Inter, ma mancano…»

Stefano De Grandis ha paragonato l’ultima Italia di Roberto Mancini con l’Inter di Simone Inzaghi in campionato. Questo il suo commento su Sky Sport.

PARAGONE – De Grandis si avventura in paragoni: «L’Italia ha fatto un po’ il 3-5-2 dell’Inter, ma non ha gli attaccanti di Simone Inzaghi. Mancini deve capire se guardare dal campionato o meno, nel caso deve farlo con coerenza e ora non c’è. Mancini deve scegliere una sola via, mi preoccupa che la rivoluzione di settembre non sia ancora cominciata e non abbia un’idea stabile. Acerbi ha detto che non ci si diverte a subire sempre, con la Spagna è accaduto questo. La Nazionale si divertiva all’Europeo con il palleggio e le ripartenze, faceva un bellissimo gioco. In questo momento c’è confusione».