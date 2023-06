Colonnese: «Stagione Inter da 9. Peccato per Istanbul, un pari…»

L’ex calciatore dell’Inter Francesco Colonnese ha giudicato su Radio Sportiva la stagione nerazzurra e parlato già del prossimo anno con Simone Inzaghi.

STAGIONE – Colonnese giudica così: «Darei 9 alla stagione dell’Inter, è stata grande e ha finito molto bene. Peccato non aver fatto il miracolo in finale di Champions League, la squadra meritava qualcosa in più e ha fatto una grande gara. Ha avuto due occasioni incredibili, il risultato giusto era il pareggio e non la sconfitta. Nel momento in cui stavano andando male sono cambiati, sono diventati compatti con un gruppo unico tra allenatore e squadra. Ha meritato di finire così bene e di vincere tutto quello che ha vinto. Per fare una stagione da Inter devi tenere questi giocatori e aggiungerne un altro anche a centrocampo. Quando l’Inter ha preso il pallino del gioco nel mezzo del campo ha cominciato a raccogliere risultati».