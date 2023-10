De Grandis su Inzaghi: «Cambi Inter preordinati e senza strategia»

De Grandis attacca la filosofia di Simone Inzaghi in merito ai cambi in partita. L’Inter, a detta sua, è molto ripetitiva e monotona nelle sostituzioni

PREORDINATI − De Grandis critica Inzaghi sui cambi in partita: «Quelli dell’Inter sembrano cambi preordinati, ieri è uscito Thuram al 55’ e metti l’altra unica punta, non puoi mettere un attaccante in più al 75’. Non c’è una gestione dei cambi a seconda di cosa succede in partita. L’Inter ha tre giocatori mancini bravi, ma dall’altra parte sono usciti quelli alti. Non c’è una strategia nei cambi, ma sono preordinati». Le sue parole su Sky Calcio Club.