De Grandis: «Inter? Non vedo come possa perdere questo scudetto»

L’Inter ha vinto 2-1 contro il Venezia e ora si trova a +4 su Napoli e Milan seconde. I rossoneri hanno impatto 0-0 contro la Juventus mentre la squadra di Spalletti ha asfaltato 4-1 la Salernitana. Ecco il pensiero di Stefano De Grandis a Sky Sport 24.

RIVALE – L’Inter come detto è prima in classifica, con una gara in meno, a +4 sulle due inseguitrici, Milan e Napoli. Le due sono a pari punti dietro ai nerazzurri e secondo De Grandis a Sky Sport 24 una delle due è più avanti dell’altra oltre che attrezzata. «Napoli o Milan? Il Napoli mi convince sempre di più. Ma non vedo come l’Inter possa perdere questo Scudetto». Un pensiero forte e deciso da parte del giornalista che lascia intendere come i nerazzurri siano i più completi e i più attrezzati per spuntarla alla fine della stagione.