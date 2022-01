Ibrahimovic e Tomori ci saranno per l’Inter? Le ultime sui rossoneri – Sky

E’ uscito il calendario delle prossime tre giornate di Serie A con l’Inter che tornerà in campo contro il Milan (vedi articolo). Il derby vale una stagione per allungare in classifica e in casa rossonera si valutano le condizioni di Ibrahimovic e Tomori.

ULTIME – Sono ufficiali le date e gli orari delle prossime tre partite di Serie A (vedi articolo) e della Coppa Italia (vedi articolo). La prima gara del febbraio dell’Inter è contro il Milan. I rossoneri nell’ultima giornata contro la Juventus hanno perso Zlatan Ibrahimovic (vedi articolo). Ai box c’è anche Tomori, ecco le ultime da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24. «Niente esami strumentali per Ibrahimovic. Il giocatore ha un’infiammazione al tendine e verrà valutato giorno dopo giorno. Tomori invece vuole provare ad esserci a tutti i costi. Il difensore sta provando a forzare un po’ il ginocchio perché sa che la sfida con l’Inter può essere decisiva».