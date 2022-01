Inter, per il mercato serve pazienza (e gli incastri giusti)

Come sempre, quando inizia il calciomercato o lo stesso è in corso, vengono fuori millemila nomi per l’Inter. I nerazzurri al momento stanno bene, sono primi in classifica e ai quarti di finale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions League. Per il mercato serve CALMA.

LUCIDITA’ – Inter prima in classifica. Partiamo da qui. Inzaghi e non Conte in panchina, Lukaku-Eriksen-Hakimi andati e Dzeko-Calhanoglu-Dumfries-Correa dentro. Inter prima, ricordiamo di nuovo. Quando inizia il calciomercato o lo stesso è in corso, ai nerazzurri vengono accostati tutti i possibili calciatori del pianeta. Quanto c’è di concreto? Probabilmente qualcosa di reale c’è. Il nome di Caicedo piace, Inzaghi lo ha già allenato e l’infortunio di Correa tiene banco. Ma c’è fretta? Assolutamente no. L’Inter come detto vuole dei colpi per rinforzare e sistemare la propria rosa, non di certo per spendere e spandere. Per farlo servono gli incastri giusti, tipo Stefano Sensi. Insomma, serve calma.