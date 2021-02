De Grandis: «Inter favorita in Serie A per...

De Grandis: «Inter favorita in Serie A per tanti fattori. Ma non è chiusa»

Stefano De Grandis

Stefano De Grandis elenca diversi motivi per i quali l’Inter è ora a +4 sulla seconda in classifica, il Milan. Il giornalista, ospite di “23” su Sky Sport, ha parlato di come la Serie A potrà proseguire il suo sviluppo nelle prossime giornate.

TUTTO IN DISCUSSIONE – All’indomani del derby Milan-Inter il giornalista Stefano De Grandis valuta la Serie A: «Diciamo che manchiamo di rispetto al Milan se già lo facciamo fuori. È chiaro che la storia della Juventus, la lunghezza e la struttura della rosa ci fa pensare che si possa avvicinare all’Inter. Se battesse il Napoli nel recupero sarebbe a -5 dall’Inter, con un confronto diretto da giocare all’Allianz Stadium: significa campionato aperto. Ma nessuno dice che sia chiuso. È chiaro che però l’Inter, questo bisogna sottolinearlo, per come sta giocando, per la capacità di interpretare le partite, per la forza di Romelu Lukaku quando gli danno campo libero, per i due attaccanti e per non avere le coppe merita di essere la favorita».