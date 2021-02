Marocchi: «L’Inter battendo la Juventus ha avuto consapevolezza. Un segnale»

Giancarlo Marocchi

Marocchi ha commentato i quattro punti di vantaggio dell’Inter sul Milan. L’ex centrocampista, ospite di “23” su Sky Sport, ha definito il 2-0 sulla Juventus del 17 gennaio come il momento in cui i nerazzurri hanno fatto partire la loro corsa verso il vertice.

SOLI AL COMANDO – Giancarlo Marocchi vede una Serie A indirizzata: «Mi verrebbe da dire che lo può perdere solo l’Inter. È inutile: bisogna rimanere al presente, che ci dice che l’Inter ha battuto la Juventus e da lì ha iniziato la consapevolezza. Ha continuato con lo stesso trattamento con la Lazio e il Milan, dando un senso di potenza, di presenza, di dominio e di gestione della partita. Sai come gioca l’Inter, non la fermi e cadi nella trappola. Questo mi sembra un segnale molto indicativo. Secondo me Inter, Atalanta e Lazio, la Roma è una via di mezzo, stanno facendo per quello che è il loro valore. Invece il Milan e la Juventus qualche accorgimento dovrebbero provare a farlo. Sembra tutto dire Inter, ma il campionato rimane talmente bello perché nelle altre posizioni non c’è nulla di scontato».