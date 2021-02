Capaldi: «L’Inter ha molto di più dei due attaccanti. Perisic, che lavoro»

Condividi questo articolo

Aurelio Capaldi

L’Inter ha quattro punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica, anche grazie a una crescita generale. Aurelio Capaldi, giornalista di Rai Sport, nel corso di “Calcio Totale” ha segnalato altri protagonisti oltre a Lautaro Martinez e Lukaku, fra cui il recuperato Perisic.

AL MEGLIO – Aurelio Capaldi elogia la capolista: «Ogni grande squadra ha una coppia gol importante, però l’Inter ha molto di più. Ha una difesa importante e sono cresciuti giocatori che prima non stavano dando il meglio: su tutti Christian Eriksen, sul quale Antonio Conte sta dando fiducia. Ivan Perisic sta facendo un lavoro che sulla fascia non sembrava in grado di proporre».