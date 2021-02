Pirlo: «Juventus a -8? Tutte quelle dietro l’Inter sono antagoniste»

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo butta dentro tutte le avversarie dell’Inter nella corsa per la Serie A. L’allenatore della Juventus, intervistato da “23” su Sky Sport dopo il 3-0 al Crotone (vedi articolo), ha parlato della situazione di classifica dopo il derby di ieri.

CORSA A TANTI – La Juventus rimane a -8 dall’Inter, al terzo posto in Serie A. Secondo Andrea Pirlo, però, non sarà solo una corsa fra i nerazzurri, il Milan e i bianconeri. Ecco le sue parole: «Per quanto riguarda la classifica tutte quelle che stanno dietro l’Inter sono le antagoniste. Noi siamo una di quelle, cercheremo di lottare come sempre fino alla fine».