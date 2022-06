De Grandis: «Inter deve cedere! Lautaro Martinez, ecco qual era il piano»

L’Inter sta cercando di regalare a Inzaghi un attacco stellare con Dybala, Lukaku e Lautaro Martinez. Secondo Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, il club nerazzurro inizialmente aveva idee differenti.

PUNIZIONI – L’Inter sta pensando a Paulo Dybala come rinforzo per l’attacco. Stefano De Grandis parla di quello che potrebbe fare l’argentino in nerazzurro: «Dybala ha una fragilità fisica, poi a volte possono essere infortuni stagionali. Magari fa una buona preparazione e non avrà problemi. Io penso che Dybala, messo nella posizione di fare bene, possa fare gol. Inoltre all’Inter chi tira le punizioni a destra? Lo farebbe Dybala, lì non c’è un Cristiano Ronaldo che ti leva la palla. Quindi ha anche la possibilità di tirare le punizioni. Però sottolineo che è un’idea di Giuseppe Marotta, non è che non piaccia a Simone Inzaghi, ma per il tecnico la soluzione numero uno rimane Romelu Lukaku».

BILANCIO – De Grandis è convinto che l’Inter comunque una cessione debba farla: «Secondo me l’Inter che comunque deve fare cassa. Aveva pensato: ‘Prendo Dybala se vendo Lautaro Martinez, rientro economicamente e ho comunque una seconda punta in grado di stare con Lukaku’. In realtà poi Lautaro ha fatto un finale di campionato fantastico e magari tutte queste offerte non sono arrivate, l’Inter però uno lo deve vendere perché le ragioni di bilancio sono le stesse dell’anno scorso».