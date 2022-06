Daino: «Per Lukaku e Dybala serve sacrificio Inter. Marotta bravissimo»

Daino è convinto che l’Inter, per prendere Lukaku e Dybala, dovrà operare una cessione. Ospite di Sportitalia Mercato, l’ex difensore fra le altre di Milan e Ancona ritiene però che alla fine Marotta sarà in grado di sistemare la questione.

ENTRATE E USCITE – Daniele Daino prova a ipotizzare come si evolverà il mercato: «Chi esce? Intanto Giuseppe Marotta secondo me è tra i migliori dirigenti che abbiamo in Italia. Quando si parla di Marotta è bravissimo, perché punta dei giocatori anche importanti. Laddove non riesce a chiuderli è subito pronto con l’alternativa, l’ha dimostrato anche l’anno scorso con l’addio di Romelu Lukaku. Ha mantenuto un’Inter competitiva tenendo presente anche il budget. L’Inter deve fare i conti anche con la disponibilità economica: per fare determinate operazioni sei costretto a cedere qualcosa, sennò certi giocatori non possono arrivare. Vedere magari il trio Lautaro Martinez-Dybala-Lukaku sarebbe fantastico, però da qualche parte devi cedere e trovare i soldi per queste operazioni. Per far sì che Lukaku e Paulo Dybala possano vestire la maglia dell’Inter purtroppo sacrificare Lautaro Martinez potrebbe essere obbligatorio. Anche perché tanti galli nel pollaio poi non vanno d’accordo: sono giocatori abituati a giocare, in campo si scende in undici e l’allenatore deve fare delle scelte».