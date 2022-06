Condò: «Mercato Inter come il gioco delle sedie. Dybala quello più vicino!»

Condò, ospite dagli studi di Sky Calciomercato – L’Originale, ha detto la sua riguardo il mercato dell’Inter, paragonandolo al famoso gioco con le sedie. Il giornalista italiani ha fatto poi riferimento a Dybala.

TANTI NOMI – Paolo Condò si esprime riguardo il mercato dell’Inter: «Attualmente è così movimentato in entrata e in uscita, che mi sembra il gioco delle sedie, tutti girano intorno e appena termina la musica tutti vogliono sedersi. Paulo Dybala sarebbe uno di quelli che vorrebbero sedersi in una di queste sedie. Da quel che si è capito è anche quello più probabile».