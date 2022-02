De Grandis: «Inter col Liverpool? Sono curioso. Tra Napoli e Milan…»

L’Inter ha pareggiato ieri 1-1 al Maradona contro il Napoli. I nerazzurri hanno giocato forse una delle partite più brutte della stagione con i partenopei che hanno gestito per lunghi tratti la sfida. Mercoledì arriva il Liverpool in Champions League.

CUROSITA’ – Dopo Milan e Napoli arrivano gli ottavi di Champions League. L’Inter infatti, visto il mese di febbraio di fuoco, affronta tutte le sfide cruciali della stagione insieme. I nerazzurri mercoledì ospitano il Liverpool a San Siro. Ecco il pensiero di Stefano De Grandis a Sky Sport. «Sono curioso di vedere l’Inter contro il Liverpool. Voglio capire se riescono a giocarsela con una squadra come quella di Klopp. Passare il turno è difficile, ma se l’Inter torna ad essere quella di due settimane fa, ma anche quella della prima parte di derby, allora potrebbe giocarsela. Sono curioso».

SFIDA SCUDETTO – In campionato poi l’Inter se la gioca con Milan e Napoli per lo scudetto. «L’Inter ha messo sotto il Milan e ha perso, il Napoli ha messo sotto l’Inter e poi stava per perdere. L’Inter – spiega De Grandis – è quella più brillante ma il Milan è quella più entusiasta. I rossoneri non sono la mia preferita visto come gioca il Napoli ma sopravvivere quando stai affogando ti dà consapevolezza di far grandi partite come quella con la Lazio in Coppa Italia».