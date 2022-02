Tomori: «Importante vincere il derby. Sorpasso Inter? Grande emozione»

L’Inter, nel doppio scontro diretto con Milan e Napoli, è uscita con un solo punto. Il pareggio di ieri dei nerazzurri a Maradona permette ai rossoneri oggi di scavalcare l’Inter in classifica. Va ricordato però che i nerazzurri hanno una gara in meno. Ecco il pensiero di Tomori.

EMOZIONE – L’Inter come detto ha perso il derby 1-2 in rimonta contro il Milan e poi pareggiato 1-1 con il Napoli ieri sera. Un punto che permette ai cugini rossoneri di sognare il sorpasso all’Inter. Contro la Sampdoria il Milan può infatti andare a +1 sui nerazzurri in caso di successo ma l’Inter va ricordato che ha una gara in meno. Ecco il pensiero di Fikayo Tomori, difensore del Milan, ai microfoni di Sky Sport. «Tornare in testa? E’ una grande emozione. E’ una partita importante, soprattutto dopo il derby. Dobbiamo tenere questa emozione e portarla su questa partita. Cambiato qualcosa dal derby? Il derby è il derby. L’emozione era tanta e anche la classifica dava la giusta spinta. Dobbiamo portare questo momento oggi».