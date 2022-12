De Grandis duro: «Lautaro Martinez non un uomo squadra! Momento negativo»

Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport critica Lautaro Martinez per alcune scelte e sottolinea i suoi errori che di fatto gli hanno fatto perdere il posto da titolare con l’Argentina.

NON UOMO SQUADRA – Lautaro Martinez non sta attraversando di certo un buon momento con l’Argentina dopo aver perso la maglia da titolare. Il giornalista Stefano De Grandis dagli studi dell’emittente televisivo ha sottolineato alcuni aspetti: «Lautaro Martinez non è esattamente un uomo squadra, si può criticare quando davanti la porta non la passa al compagno di squadra. È in un momento negativo, poi come giocatore ti può piacere o meno. Lionel Messi gli porge la palla davanti la palla e lui ha aperto il piatto, era facile e lo ha sbagliato in maniera grossolano. Ha perso il posto da titolare e questa cosa lo fa soffrire».