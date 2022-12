Festa: «Lautaro Martinez può mettersi in mostra, Thuram ha qualità»

Gianluca Festa ha parlato a Radio Sportiva riguardo il Mondiale di Lautaro Martinez e sull’obiettivo di mercato Marcus Thuram.

VALORE – Gianluca Festa, ex allenatore del Cagliari, ha parlato degli attaccanti del presente e si spera del futuro dell’Inter: «Purtroppo Lautaro non ha avuto un inizio brillante. Penso però che possa ancora mettersi in mostra se l’Argentina dovesse passare. Nessuno dovrebbe mettere in dubbio il suo valore. Su Thuram, sono convinto che possa essere un giocatore importante per l’Inter. Ha delle ottime qualità». Queste le sue parole sull’attaccante francese del Borussia Mönchengladbach.