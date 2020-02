De Canio: “Eriksen? Giocatore capace di inserirsi e fare gol. Conte…”

Condividi questo articolo

Negli studi di “Sky Sport 24” Gigi De Canio, allenatore, ha parlato dell’Inter, all’indomani della sconfitta nel big match contro la Lazio. Il tecnico analizza il momento dei nerazzurri. Una battuta anche su Christian Eriksen, calciatore in grado di portare gol e qualità.

RITMO – Gigi De Canio analizza il momento dei nerazzurri, cercando di trovare i motivi del calo delle ultime settimane. Una battuta anche su Christian Eriksen e sulla sua possibile collocazione nello scacchiere tattico di Antonio Conte: «Credo che per l’Inter sia stato molto importante l’entusiasmo iniziale, la voglia di stupire i tifosi e società. I nerazzurri sono una squadra che è sempre andata a mille, per volere dell’allenatore (Conte, ndr) che lo ritiene fondamentale per sviluppare il suo gioco. Perché i calciatori siano tutti alla stessa condizione elevata non è facile. Spesso ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene. Credo che sia un problema per tutti gli allenatori che arrivano in una nuova società. Eriksen? Se Conte continuerà con la difesa a 3 lo metterà a ridosso delle punte. È il giocatore dell’ultimo passaggio, capace di inserirsi e tirare da fuori. Per aggiungere gol ad un centrocampo che segna poco. Penso che Conte abbia la necessità di averlo in una condizione ottimale. Al Tottenham giocava poco. Ha bisogno di acquisire ritmo».