Zaccardo: “Inter, ieri sfida equilibrata. Eriksen? QualitÃ  non in discussione”

Zaccardo: “Inter, ieri sfida equilibrata. Eriksen? Qualità non in discussione”

Negli studi di “Sky Sport 24” Cristian Zaccardo, ex calciatore, ha parlato dell’Inter, all’indomani della sconfitta nel big match contro la Lazio, analizzando il momento dei nerazzurri. Una battuta, infine, su Christian Eriksen, centrocampista nerazzurro.

EQUILIBRIO – Cristian Zaccardo analizza il momento dell’Inter, ponendo enfasi sul calo di ritmo della squadra di Antonio Conte. Una battuta anche su Christian Eriksen, centrocampista di qualità della rosa nerazzurra: «Inter male con le big? Ieri partita equilibrata. Ultimamente la squadra non va a mille, però sono lì. Stanno facendo il loro campionato, così come la Lazio. La Juventus vince ma non convince. Sarà un campionato equilibrato. Conte? A gennaio ha voluto gli acquisti e li ha avuti, tranne forse un attaccante. Adesso si gioca anche a livello mentale. Eriksen? Può dare qualcosa di nuovo. Conte deve essere bravo ad inserirlo. Come qualità non è in discussione. Quando entra vediamo la sua qualità. È solo questione di tempo».