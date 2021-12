Daniel E. Straus, chi è l’uomo interessato all’Inter? – CdS

L’Inter oggi si ritrova ufficialmente ad Appiano Gentile per cominciare la preparazione in vista del 2022. Intanto però le voci su una possibile cessione da parte degli Zhang si susseguono (vedi articolo). Uno degli uomini più interessati sembra essere Daniel E. Straus, un imprenditore americano.

IDENTIKIT – Ma chi è questo Straus? Il signore americano interessato all’acquisizione dell’Inter è un uomo di 65 anni che vive a New York dove ha la sede, il quartier generale, della sua azienda, la CareOne. Straus è un imprenditore nel mondo della sanità con la sua azienda che è una delle più grandi della nostra nord-ovest degli Stati Uniti. Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter sarebbe una sfida inedita ma non di certo la prima né per Straus nel mondo dello sport né per un americano in Serie A. Per quanto riguarda la prima opzione, il proprietario di CareOne è socio minoritario della squadra di Nba dei Memphis Grizzlies mentre, solo un anno fa, provò ad acquisire per 1,3 miliardi di euro i Minnesota Timberwolves (Zhang chiede 1mld). Per quanto riguarda la seconda opzione i proprietari a stelle e strisce sono tanti in Italia (Serie A e B).

Fonte: Corriere dello sport – Massimo Basile