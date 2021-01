Damiani: «Agoumé può diventare titolare nell’Inter! Voluto da Baccin»

Oscar Damiani

Agoumé si sta imponendo nell’ultimo mese allo Spezia come titolare, anche con buone prestazioni. Sul centrocampista francese si è espresso Oscar Damiani, che ne ha curato l’arrivo all’Inter un anno e mezzo fa. Queste le parole del noto agente a “Calcio Totale” su Rai Sport +.

IN CRESCITA – Lucien Agoumé è in prestito dall’Inter allo Spezia. Sul francese parla l’agente Oscar Damiani: «Ho fatto l’operazione con Crescenzo Cecere e il suo agente Djibril Niang. Lo Spezia ha creduto in lui e adesso l’allenatore, che secondo me è molto bravo, lo sta facendo giocare. È un ragazzo del 2002, quindi è molto giovane: l’Inter ci ha creduto, Dario Baccin l’ha voluto fortemente con Piero Ausilio e ha fatto un investimento importante. Ma io credo che sia un giocatore che possa giocare nel futuro titolare nell’Inter».

SCAMBIO SALTATO – Non si farà lo scambio fra Inter e Roma con Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Damiani dà comunque un giudizio: «Non lo so come finirà. Dzeko però io lo vedo come alternativa a Romelu Lukaku, tecnicamente, non con Lukaku. Secondo me hanno le stesse caratteristiche: è vero che Dzeko può tornare indietro, ma come giocatore Sanchez secondo me si integra meglio. Alla Roma magari potrebbe essere anche una buona soluzione, visto e considerato che Dzeko ha avuto dei problemi con il tecnico e magari deve cambiare».