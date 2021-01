Pinamonti, salta di nuovo tutto: l’Inter blocca pure il Bologna – Sky

Andrea Pinamonti

Pinamonti poteva lasciare l’Inter in caso di arrivo di Dzeko. Ieri sembrava possibile la sua cessione, ma ora è tutto di nuovo bloccato e il Bologna dovrà cercare un altro attaccante, dopo aver mostrato interesse. Così Gianluca Di Marzio durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

ANCORA FERMO – Il mercato in entrata e in uscita è di nuovo chiuso. Gianluca Di Marzio ferma ulteriormente la situazione: «Quando si parlava dello scambio fra Edin Dzeko e Alexis Sanchez il Bologna ha chiesto subito Andrea Pinamonti all’Inter. Ieri c’è stata apertura, oggi meno. Non credo che l’Inter voglia spostare Pinamonti ora che Sanchez è rimasto. Vedremo se il Bologna proseguirà nel suo interesse».