Bargiggia: «Dzeko-Sanchez: ha influito anche la rivolta dei tifosi sui social»

Paolo Bargiggia

Paolo Bargiggia, giornalista di “Sportitalia”, ha fatto il punto sullo scambio Dzeko-Sanchez, che sta tenendo vivo il mercato di Inter e Roma

STALLO – L’incontro odierno tra Inter e Roma, per lo scambio Dzeko-Sanchez, non ha dato i frutti sperati. La trattativa sembra entrata in una fase di stallo. Paolo Bargiggia, durante la trasmissione “Sportitalia Mercato“, ha fatto il punto della situazione: «Ballano quattro milioni lordi, circa, per chiudere questo affare. L’Inter non deroga dalla sua posizione, e chiedeva alla Roma di coprire quella cifra con il prestito di uno/due giocatori. Ma la Roma non ha accettato perché oltre al prestito, c’è da pagare anche l’ingaggio di Alexis Sanchez, e di quei calciatori che verranno inclusi nell’affare, eventualmente. Adesso parliamo di cifre che fanno quasi ridere, ma la situazione economica è pesante. Sullo sfondo. c’è anche un discorso ambientale: c’è qualcuno della Roma che non rema dalla stessa parte. Voglio dire che tra Guido Fienga e Tiago Pinto non c’è armonia. Queste cose hanno creato ostacoli. Ha influito molto anche la rivolta dei tifosi sui social».