D’Ambrosio in scadenza nel 2021: la situazione del jolly di Conte

Condividi questo articolo

D’Ambrosio

Il contratto che lega Danilo D’Ambrosio all’Inter scadrà il 30 giugno 2021. In casa nerazzurra non c’è alcuna fretta sui rinnovi, tuttavia “Calciomercato.com” afferma che la decisione sul numero 33 è già presa.

FUTURO – Danilo D’Ambrosio ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Tuttavia il suo futuro continuerà – con ogni probabilità – ad avere i colori dell’Inter. Il numero 33 è a Milano da gennaio 2014: in nerazzurro ha 219 presenze con anche 19 reti. Numeri che, paradossalmente, lo rendono il miglior terzino destro dell’Inter dai tempi di Maicon. Negli anni D’Ambrosio si è fatto apprezzare per il rendimento costante, oltre che per la forte personalità nello spogliatoio. E anche Antonio Conte è un grande estimatore del giocatore campano, utilizzato sia nella linea a tre difensiva, sia nel ruolo più conforme di esterno destro. Motivo per cui non è un problema la sua situazione contrattuale: D’Ambrosio resterà nerazzurro anche per le prossime stagioni.

Fonte: Calciomercato.com