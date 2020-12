Inter-Bologna, possibile una sorpresa dell’ultimo minuto a centrocampo?

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Inter-Bologna (domani alle 20.45) non dovrebbe vedere grossi cambiamenti nella mediana nerazzurra. Ma è tuttavia possibile una sorpresa all’ultimo minuto.

CHANCE – L’Inter contro il Bologna vedrà un minimo di rotazioni a centrocampo. Molto probabilmente Antonio Conte concederà un turno di riposo a Nicolò Barella, in vista anche della partita contro lo Shakhtar Donetsk. Al suo posto con ogni probabilità giocherà Arturo Vidal, assente per squalifica contro il Borussia Monchengladbach. Regista davanti alla difesa sarà invece Marcelo Brozovic, vista anche l’ottima prestazione in Champions League. Rimane da decidere il terzo della linea mediana. Roberto Gagliardini ha giocato in tutte le ultime sette partite, con una media di 60 minuti a gara (titolare in 5 occasioni). Di conseguenza, anche lui potrebbe avere bisogno di riposo. E con Stefano Sensi non ancora pronto, e Radja Nainggolan fermo ai box, il nome alternativo rimane uno. Ed è quello di Christian Eriksen, che dovrebbe adattarsi a partire in una posizione più arretrata da quella che lui predilige. Anche perché il danese ha giocato la miseria di quattro minuti più recupero nelle ultime tre di Champions League. Sarà quindi fuori con ogni probabilità dalla sfida di mercoledì contro lo Shakhtar Donetsk. Occasione in campionato per il numero 24?