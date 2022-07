Dalmat: «Inter ancora non al 100%. Un consiglio per il mercato»

Stephane Dalmat ha commentato la gara amichevole tra Lens e Inter – entrambe squadre del suo passato da calciatore – consigliando anche un acquisto alla società nerazzurra.

CONSIGLI DI MERCATO – Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, Stephane Dalmat ha commentato la gara tra Lens e Inter, lanciandosi anche in un consiglio di mercato: «Ieri ho visto una bella partita, i giocatori chiaramente non sono ancora al 100% essendo all’inizio della preparazione. L’Inter per il momento ha fatto un mercato così così, con solo l’arrivo di Lukaku che sposta tanto. A centrocampo il Lens ha Fofana, è un fenomeno. Un centrocampista che sa difendere e attaccare. Se posso dare un consiglio alla società nerazzurra, direi loro di prendere questo giocatore. Lui vuole andare via se ne ha la possibilità e ha già giocato in Italia, all’Udinese. È il giocatore che può portare davvero tanto a una squadra come quella nerazzurra».