Zagadou, l’Inter si defila: destinato a un altro club di Serie A – Sky

Dan-Axel Zagadou resta uno degli obiettivi seguiti dall’Inter per la difesa. Tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti di Marco Demicheli su Sky Sport, il difensore francese è vicino alla Roma.

FUTURO IN DEFINIZIONE – Obiettivo anche per la difesa dell’Inter, Dan-Axel Zagadou non sembra destinato a vestire il nerazzurro dalla prossima stagione. Secondo quanto riporta il giornalista Marco Demicheli, sul difensore ex PSG e Borussia Dortmund è infatti forte l’interesse della Roma. Tanto che i discorsi con l’agente sono già avanzati. Il francese arriverebbe a parametro zero, dal momento che i numerosi problemi fisici (con circa ottanta partite saltate negli ultimi cinque anni) hanno portato il club tedesco a non rinnovare il suo contratto.