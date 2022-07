Skriniar, dalla Francia: si complica per il PSG. Richiesta Inter ‘irragionevole’

Buone notizie dalla Francia per i tifosi dell’Inter: stando alle ultime notizie riportate dal prestigioso quotidiano transalpino L’Équipe, il PSG è sempre più sul punto di abbandonare le trattative per portare Milan Skriniar a Parigi.

CIFRA ESAGERATA – Si complica sempre di più la pista Milan Skriniar per il PSG. Resta ampia la distanza tra l’offerta dei francesi, sempre ferma a 50 milioni di euro e non accettata dall’Inter, e la richiesta dei nerazzurri di 70 milioni di euro. Il motivo principale per il quale il club francese non ha intenzione di arrivare alla cifra fissata è da imputarsi alla scadenza del contratto dello slovacco nel 2023. Il che porta la società parigina a considerare come irragionevole il prezzo per la colonna difensiva nerazzurra.

Fonte – L’Équipe