Dalmat: «Contento per Lukaku, se lo merita! Inter, ora tanti punti»

Dalmat ha parlato della grande doppietta di Lukaku contro l’Empoli. L’Inter è ritornata a vincere e ora la rincorsa Champions League è possibile

CONTENTISSIMO − Dalmat soddisfatto su Instagram dopo la vittoria del Castellani: «Molto tempo che non vincevamo dopo una partita di Champions League e in più in trasferta. Bella partita e sono contentissimo per Lukaku, lo merita tanto. Lavora tantissimo, si vede. Vuole farsi perdonare e ieri ha dimostrato che sta incominciando a ritrovare la forma e la fiducia. Bene la squadra, spero e penso che abbiano capito che per il campionato debbano fare il pieno di punti perché il quarto posto non è ancora perso. Sarà battaglia fra Inter, Roma, Milan e Juventus. Tutto è possibile. Senza Champions l’anno prossimo sarebbe un disastro. Mercoledì c’è la Coppa Italia contro la Juventus. Lukaku ci sarà, è in buona forma, può fare la differenza per questo finale di stagione».