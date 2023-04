Inter-Juventus, due rebus per Inzaghi! Ritorneranno in 7/8 − Sky

Dopo la vittoria ad Empoli, ora Inter-Juventus. Mercoledì l’attesa semifinale di ritorno di Coppa Italia. Inzaghi deve sciogliere due dubbi

DUE REBUS − Andrea Paventi ha aggiornato sull’Inter di Inzaghi all’indomani della sfida contro l’Empoli e a due dal ritorno di Coppa Italia contro la Juventus: «Opportunità avere un giocatore come Lukaku in queste condizioni. Chiaro che Big Rom se la guadagnata più di tutti la partita contro la Juventus, sia per la squalifica tolta che per il rigore dell’andata e i due gol messi a referto con l’Empoli ieri. Si fa fatica a tenerlo fuori in queste condizioni. Le prove tattiche saranno domani e lì capiremo se ci saranno chance per giocare dal 1’. Almeno 7-8 dei giocatori partiti in panchina ieri giocheranno titolari. Rebus Calhanoglu-Brozovic e Dzeko-Lukaku». Le sue parole su Sky Sport 24.