Daino: «Bastoni non lo cederei, Bremer forte ma viene meno in una cosa»

Daniele Daino, dagli studi di Sportalia mercato, ritiene Bastoni un giocatore molto importante per l’Inter. Bremer, che potrebbe sostituirlo, manca in un fondamentale

GRAVE PERDITA − Le parole di Daino sul possibile addio di Bastoni dall’Inter: «Bastoni è uno dei pochi centrali italiani che abbiamo. Pensare di perderlo anche per il nostro campionato è un grande dispiacere. Poi davanti a certe cifre, c’è da far conto anche al bilancio. Io uno come Bastoni però non lo cederei. E’ giusto sottolineare la sua capacità che ha: la difesa. Ma per come gioca l’Inter ha anche la grande qualità di saper portare palla. Bremer da questo punto di vista viene meno».