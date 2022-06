Mandorlini: «Dybala o Lukaku? Scelgo uno. L’Inter non si privi di Bastoni!»

Dybala e Lukaku appaiono alternativi per l’attacco dell’Inter nella prossima stagione. Intervenuto durante A Tutto Mercato su TMW Radio, l’ex difensore nerazzurro Mandorlini fa una scelta e si augura che alla fine Bastoni non vada via.

LE PREFERENZE – Andrea Mandorlini ha una speranza per l’Inter: «Si parla tanto spesso di Alessandro Bastoni, fra Tottenham e altro, ma è il più forte difensore italiano che abbiamo. Non mi priverei neanche di lui, con Milan Skriniar nella difesa a tre è un qualcosa che nessuno ha. Ci sono dei problemi societari non so per quale motivo, ma non mi priverei di Bastoni per una squadra come l’Inter. Paulo Dybala o Romelu Lukaku? Non dimentichiamo che c’è anche Edin Dzeko. Non è più giovanissimo, ma per gli attaccanti giovane o non giovane è relativo. Negli attaccanti l’età conta relativamente, ricordo al Verona quando ho allenato Luca Toni che è diventato capocannoniere a trentotto anni. Poi è un bel rebus: Lukaku è un giocatore che ha fatto talmente bene… Come caratteristiche a me piace Dzeko, è un calciatore pulito, poi prenderei Lukaku per la forza».