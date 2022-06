Jeda: «Lautaro Martinez e Dybala all’Inter? Non male! Vanno fatti giocare»

Jeda promuove Lautaro Martinez e Dybala per l’Inter della prossima stagione. L’ex attaccante, ospite di Sportitalia, valuta la possibilità che si riunisca la coppia gol dell’Argentina (entrambi a segno mercoledì contro l’Italia a Wembley).

COMPATIBILI – Per Jeda sarebbe giusto per l’Inter affiancare Paulo Dybala a Lautaro Martinez: «Vedendo l’altro giorno l’Argentina io penso che i giocatori di qualità vadano fatti giocare. In questo momento sia l’Argentina, ma anche il Brasile, ne fanno giocare tanti e ne hanno altrettanti fuori. Vederli, dico la verità, non è male: talento ne hanno da vendere, come tutta l’Argentina. L’Italia ha fatto una figura più che pessima, però posso dire che possono giocare vedendo l’Argentina».