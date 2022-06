Prima Pagina IN Edicola: fa tutto Lukaku e l’Inter attende. Dybala priorità

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Fa tutto Big Rom: l’Inter può solo attendere. Lukaku: tratto io. Lunedì il vertice-mercato con Inzaghi. Il belga chiederà al Chelsea il prestito gratuito. Tuchel suo alleato: non vede l’ora che se ne vada.

TUTTOSPORT

Lukaku si offre, Marotta spinge per la Joya. Priorità Dybala, Inter avanti tutta. Feeling totale con l’AD, anche Zanetti in pressing. E Paulo serve un altro assist: «In Italia sto bene».