Damiani: “Inter, Vidal sarebbe grande acquisto. Con lui più competitività”

L’Inter è alla ricerca di un centrocampista che possa rinforzare la rosa, con esperienza e voglia di lottare. L’identikit porta ad Arturo Vidal del Barcellona, finito nel mirino della dirigenza nerazzurra. Oscar Damiani, noto procuratore, sulle frequenze di “TMW Radio” commenta il mercato nerazzurro e le voci su un possibile arrivo del cileno.

GRANDE COLPO – Arturo Vidal sarebbe un grande colpo per l’Inter, ne è convinto Oscar Damiani: «Vidal? E’ un giocatore che ha carattere, personalità, forza fisica. E’ quell’incursore che manca ai nerazzurri. Sarebbe un grande acquisto. Non so quanto potrà costare e quanto il Barcellona voglia darlo via. Non è più giovanissimo ed ha un ingaggio alto. Se lo prende l’Inter, sarà ancora più competitiva e può dare filo da torcere fino all’ultimo alla Juventus per lo scudetto che per la prima volta nell’ultimo decennio è combattuto».