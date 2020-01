Icardi-Paris Saint-Germain, permanenza non scontata! Tre club interessati

Icardi continua a macinare gol e buone prestazioni con la maglia del Paris Saint-Germain, che potrebbe esercitare il diritto di riscatto dall’Inter. Secondo quanto trapela da Buzz Sport, il club parigino è molto soddisfatto dell’attaccante argentino ma l’accordo per la sua permanenza non è così scontato

PERMANENZA NON SCONTATA – Mauro Icardi al Paris Saint-Germain sta mettendo in mostra tutte le sue qualità, deliziando tifosi e società. Secondo quanto rimbalza dalla Francia, il PSG è soddisfatto del bomber argentino ma la sua permanenza non è del tutto scontata. Il club parigino non dovrebbe avere problemi a esercitare il diritto di riscatto dall’Inter, ma prima deve trovare un accordo salariale con il giocatore. Accordo che secondo la stampa francese non è poi così semplice.

INTERESSE – Nel caso in cui l’accordo tra il PSG e Icardi non dovesse arrivare, almeno tre club sarebbero pronti a fiondarsi sull’ex capitano dell’Inter: Juventus, Napoli e Real Madrid stanno monitorando da vicino la situazione. Le due società italiane si erano già interessate in passato.

