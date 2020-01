Eriksen, Inter iscritta alla corsa. Pronto il duello con la Juventus?

L’Inter cerca un grande centrocampista da regalare ad Antonio Conte. Vidal è il primo obiettivo, ma occhio anche a Eriksen che potrebbe lasciare il Tottenham già a gennaio. Ecco le ultime secondo “Sky Sport”

SITUAZIONE – L’Inter ha provato a capire i margini per portare Christian Eriksen in nerazzurro. Il suo contratto scadrà a giugno e non vuole rinnovarlo, per questo motivo tanti sono i club interessati a lui tra cui anche la Juventus. Si tratta quindi di una trattativa difficile, ma si è sondata la disponibilità del danese. Ora possiamo aggiungere i nerazzurri ai club in corsa. Se dovesse saltare la trattativa per Arturo Vidal i nerazzurri proverebbero ad arrivare a Eriksen già a gennaio dove gli Spurs chiedono 20 milioni e la concorrenza è minore.