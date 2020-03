D’Aversa: “Conte stava facendo campionato importante. Inter e Lazio…”

D’Aversa, allenatore del Parma, è in collegamento con “Sportitalia Mercato”. In attesa di capire quale futuro avrà la Serie A ha fatto un bilancio sulla parte di campionato giocata sino al 9 marzo, con un paragone fra l’Inter di Conte, la Juventus e la Lazio.

CORSA A TRE FERMATA – Roberto D’Aversa dà una valutazione sulla Serie A fin qui andata in scena: «Antonio Conte credo che, pur essendoci ancora uno step di differenza fra le rose di Inter e Juventus, stava facendo un campionato importante. Comunque, insieme alla Lazio, stavano mettendo il dubbio su chi potesse vincere lo scudetto, cosa che negli altri anni non sempre è stata così. La Juventus quasi sempre aveva già quasi vinto (a questo punto dell’anno, ndr), quindi vuol dire che stanno facendo bene entrambi così come Simone Inzaghi con la Lazio. È un peccato, perché penso che sarebbe stato un campionato avvincente. Quando si riprenderà a giocare? Sarà il tempo a stabilirlo con le condizioni che andranno a migliorare, speriamo. Sia Maurizio Sarri sia Conte sappiamo quanto sono lavoratori, parlo di loro perché in questo momento rappresentano due società molto importanti. Penso che il loro pensiero, come quello di noi tutti, sia su quello che sta succedendo in questo momento».