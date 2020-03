Liga, proposta a Serie A e altre leghe su allenamenti post-Coronavirus

Dalla Liga arriva una proposta alla Serie A, e a tutte le altre leghe europee, per provare a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus. In una riunione svolta nel giovedì appena concluso si è parlato di come riprendere gli allenamenti una volta che la pandemia sarà battuta.

IL TENTATIVO – “LaLiga e l’Asociacion de Futbolistas Espanoles (AFE) hanno tenuto una nuova riunione questo pomeriggio, nella quale hanno lavorato su diverse questoni. Liga e AFE continuano a studiare le varie opzioni per gestire lo scenario attuale, che proseguiranno nelle riunioni dei prossimi giorni. Sono stati analizzati gli scenari per riprendere la stagione 2019-2020, in accordo con le leghe europee e l’UEFA, con la commissione creata per trattare questa situazione (la crisi Coronavirus, ndr). In aggiunta, a seguito di questo, si è analizzato l’effetto delle possibili misure sulla stagione 2020-2021. Si valutano tutti i possibili effetti nelle varie competizioni, sia a livello nazionale sia internazionale. Definito il protocollo di ritorno agli allenamenti, allo scopo di garantire il massimo livello di sicurezza per la salute di calciatori e personale dei club. Questo protocollo era allo studio da dieci giorni in forma congiunta con le due parti (Liga e AFE) e sarà condiviso con il resto delle leghe europee, per cercare di uniformare e dare forma al ritorno agli allenamenti. Nei prossimi giorni, LaLiga e AFE proseguiranno le riunioni per aggiornare sullo status della situazione di crisi causata dal Coronavirus”.

