Coutinho di ritorno all’Inter? Lui preferisce un’altra seconda volta

Coutinho è in prestito al Bayern Monaco, ma farà ritorno al Barcellona. Si è parlato di un suo inserimento nella trattativa per Lautaro Martinez, ma il quotidiano catalano Mundo Deportivo fa sapere che il brasiliano è intenzionato a scartare quest’ipotesi. Questa la prima pagina.

NIENTE RITORNO – Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, che sarà in edicola fra qualche ora, mette in prima pagina il mercato: “Philippe Coutinho dà priorità alla Premier League. Il brasiliano e il suo entourage preferirebbero il campionato inglese come sua prossima destinazione. Scartate Inter e PSG“.