Nicola: “Coronavirus situazione molto seria, ma non lasciamoci andare”

Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato in collegamento con Sky Sport 24 della crisi data dal Coronavirus. Non c’è ancora una data per riprendere la Serie A, con il 3 maggio allontanato in serata dal ministro Spadafora (vedi articolo), ma il tecnico vuole tenere i suoi giocatori sul pezzo.

TENERSI PRONTI – Davide Nicola, allenatore del Genoa, svela la “ricetta” per superare l’emergenza Coronavirus: «Dobbiamo pensare che domani ci chiamino per dire che si riparta. Si portano avanti i nostri impegni e le nostre passioni con dedizione, nonostante siamo realisti in questo momento. Intorno a noi c’è una situazione molto più seria, che ha bisogno della massima precedenza, però non dobbiamo lasciarci andare. Dobbiamo coltivare la nostra normalità anche in questa situazione».