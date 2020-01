Cutrone: “Inter in Coppa Italia? ProverÃ² emozioni, bella partita”

Cutrone: “Inter in Coppa Italia? Proverò emozioni, bella partita”

Condividi questo articolo

Patrick Cutrone, in un’intervista al sito ufficiale della Fiorentina, ha parlato anche della sfida di Coppa Italia contro l’Inter, valida per i quarti di finale. Il match è in programma mercoledì 29 gennaio alle 20.45. L’attaccante ex Milan avrà l’occasione di tornare a San Siro dopo la breve avventura al Wolverhampton

BELLA PARTITA – Patrick Cutrone si è da poco trasferito dal Wolverhampton alla Fiorentina. Dopo aver trovato il primo gol con la maglia viola in Coppa Italia contro l’Atalanta, l’attaccante tornerà a San Siro per la sfida di mercoledì contro l’Inter. Ecco le sue parole: «Sarà una partita bella da affrontare. Proverò emozioni particolari perché sono cresciuto nel Milan e San Siro è per me un bellissimo ricordo. Però ecco ora pensiamo al Genoa, poi penseremo all’Inter».

Fonte: Fiorentina.it.