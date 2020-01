Politano a un passo dal Napoli, Llorente verso l’Inter: addio Giroud?

Matteo Politano è a un passo dal Napoli, lascerà l’Inter in prestito con obbligo di riscatto. Fernando Llorente dovrebbe invece diventare nerazzurro, fatto che bloccherebbe l’arrivo di Giroud

Secondo “Il Messaggero” sembra essere ormai a un passo lo scambio tra Napoli e Inter riguardante Matteo Politano e Fernando Llorente. Politano, dopo il caso con la Roma della settimana scorsa, andrà al Napoli in prestito con obbligo di riscatto mentre Fernando Llorente diventerà un giocatore dell’Inter in prestito secco. Un arrivo che però potrebbe far svanire definitivamente l’affare Giroud impostato già da diverse settimane.

fonte: ilmessaggero.it