Eriksen-Inter, serve ancora pazienza! Allan-Vecino, “simbolo” chiaro – SM

Marco Barzaghi, giornalista di “Sport Mediaset”, ha fatto il punto su Twitter per quanto riguarda le trattative Inter per Christian Eriksen e lo scambio tra Allan e Vecino

TWEET – Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi, giornalista di “Sport Mediaset”, sarà necessario ancora un po’ di tempo per vedere arrivare Christian Eriksen all’Inter. Niente da fare invece per lo scambio tra Allan e Matias Vecino con il Napoli, come testimonia l’emoji che ritrae un segnale di stop. A seguire il messaggio pubblicato dal giornalista tramite il proprio account Twitter.