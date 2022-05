Curva Nord: «In campo e sugli spalti, dimostriamo di essere i migliori»

L’Inter mercoledì sera gioca la finale di Coppa Italia contro la Juventus di Max Allegri. All’Olimpico di Roma andrà in scena una grande partita con la Curva Nord nerazzurra che chiama a rapporto tutti i tifosi della benamata.

RICHIAMO – L’Inter ha la possibilità mercoledì sera di alzare al cielo il secondo trofeo dell’anno dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Contro la Juventus, la Coppa Italia è una finale da vincere. A chiamare i tifosi e invitarli a sostenere la squadra, ci pensa anche la Curva Nord. Ecco il messaggio della Curva. «Raccomandiamo a tutti gli interisti presenti alla finale di Coppa Italia (che non riusciranno ad avere la t-shirt della Curva appositamente preparata per la partita) di indossare una maglia dell’Inter da casa. Dovremo essere tutti vestiti di NEROAZZURRO. È il momento dell’orgoglio per i colori che amiamo. In campo e sugli spalti, una volta ancora, dimostriamo di essere i migliori!».