La Juventus teme assalti dell’Inter. Esercitazioni difensive in allenamento

L’Inter si avvicina alla finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus. I bianconeri oggi si sono allenati alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri con esercitazioni difensive. Il tecnico si prepara agli assalti dei nerazzurri.

PREPARAZIONE – L’Inter contenderà la Coppa Italia alla Juventus mercoledì sera all’Olimpico di Roma. I nerazzurri devono vincere per alzare il secondo trofeo dell’anno ma i bianconeri vogliono il titolo per riscattare una stagione abbastanza deludente. Oggi la squadra si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri con una fase dell’allenamento dedicato alle esercitazioni difensive. «Oggi la sessione si è aperta con un torello per focalizzarsi successivamente su esercitazione per la fase difensiva per chiudere, poi, con una partitella». Allegri teme le scorribande dell’Inter e dunque vuole preparare la trappola ad Inzaghi e i suoi uomini.