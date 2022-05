Primavera 1, Inter-Milan 2-2: beffa nel finale. Semifinale playoff rimandata

L’Inter Primavera di Cristian Chivu è andata a un passo dalla qualificazione diretta ai playoff scudetto! I nerazzurri, andati sotto nel primo tempo contro il Milan con la rete di Nasti (vedi articolo), hanno rialzato la testa nel secondo con le reti di Franco Carboni e di Fabbian ma hanno subito il pari nel finale

MATEMATICA – L’Inter Primavera di Cristian Chivu, in rimonta, è andata a un passo dal battere il Milan nel campionato Primavera 1. Al gol iniziale di Nasti in contropiede replicano, ad inizio ripresa, Franco Carboni con un tiro-cross insidioso e con il colpo di testa da due passi di Fabbian su assist di Valentin Carboni. Nel finale però, esattamente all’89’ con il Milan in 10, i rossoneri acciuffano il 2-2 con Hilali. All’ultimo secondo poi Fabbian spreca e manda di testa da ottima posizione alto sopra la traversa. Questo gol rimanda la qualificazione diretta alla semifinale playoff dell’Inter con i nerazzurri che dovranno guadagnarsela all’ultima giornata contro la Sampdoria.